Turisti inghiottiti da un'onda e trascinati in mare: lei muore, lui si salva

Stava scattando qualche foto sugli scogli del fiordo di Furore, ma è stata travolta da un'onda che l'ha scaraventata in mare insieme al compagno e non le ha lasciato scampo. Sarebbe morta così, martedì mattina, una turista straniera in vacanza sulla costiera Amalfitana insieme al marito.

La tragedia, di cui al momento conosciamo solo una ricostruzione sommaria, è avvenuta tra Positano e Amalfi, in provincia di Salerno. I due turisti, di età compresa tra i 45 e 50 anni, sarebbero stati inghiottiti dalla mareggiata mentre visitavano la famosa località turistica. Forse sono stati sorpresi da un'onda più alta della altre che li ha trascinati in mare. L'uomo sarebbe riuscito a salvarsi grazie alla cima lanciatagli da un residente della zona, ma per la compagna non c'è stato nulla da fare. Gli uomini della Guardia Costiera di Amalfi hanno recuperato il corpo a pochi metri dalla costa. La salma è stata portata sulla banchina del molo di Amalfi in attesa di disposizioni dell'autorità giudiziaria.

(In basso il fiordo di Furore in un'immagine d'archivio Ansa).