Viene assunta in un negozio, si sente male e muore al primo giorno di lavoro

Il primo giorno di lavoro si è tramutato in tragedia per una donna di 53 anni di Torino. Era stata selezionata per lavorare in un negozio di abbigliamento ma, appena arrivata, si è sentita male e è morta. I soccorritori, intervenuti nell'attività di via Chiesa della Salute, non hanno potuto salvarla.

La donna, che stava per iniziare il suo primo giorno di prova, ha accusato un malore improvviso ed è svenuta. Poco dopo il suo cuore si è fermato. Sono in corso indagini per accertare cosa ha stroncato la vita della donna.