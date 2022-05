Donna trovata morta in casa: giallo a Udine

Delitto nella notte a Udine, al secondo piano di una palazzina nella frazione di San Rocco. A perdere la vita è stata Lauretta Toffoli, classe 1948. Il suo corpo è stato trovato oggi a trovarla verso le 13,45, quando il figlio Manuel Mason – di 42 anni – è passato a trovare la madre. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono poi arrivate le forze dell’ordine, con la polizia, che ha effettuato anche l’analisi della situazione con gli uomini della scientifica, e carabinieri. Sul posto anche il medico legale e il pubblico ministero Claudia Finocchiaro.

Si è presentato anche l'ex compagno della vittima, Paolo Mason. Nella stessa palazzina, nel novembre del 2019, il figlio ferì a coltellate la madre (si tratta sempre della stessa donna). Al civico 6 invece, proprio a fianco, nel marzo del 2020 una donna si ustionò gravemente dopo aver provocato in maniera colposa un incendio. Le ferite riportate ne causarono la morte nei giorni successivi in ospedale. La signora Laura, come tutti i condomini, viveva nello stabile dal 2010, da quando furono assegnati gli appartamenti. “Era una signora tranquilla. - la descrive un vicino di casa - Non la si vedeva spesso, viveva da sola”.

La testimonianza dell'ex compagno della vittima

“Chi l’ha ammazzata? Io un’idea ce l’avrei, ma non posso dire nulla. - ha spiegato l’ex compagno Paolo Mason a UdineToday - Preciso solo che non c’erano segni di effrazione, quindi ha aperto lei la porta e a quell’ora della notte fai entrare solo qualcuno che conosci. In appartamento c’è un trambusto totale. Sono stati portati via un paio di televisori e non so che altro. Qualche vicino ha sentito urlare, ma spesso non ci si fa caso. Si pensa a suoni della televisione".

Lauretta Toffoli sarebbe stata uccisa da una persona (o delle persone) che conosceva. Almeno questa è la teoria di Paolo Mason, l’ex compagno con cui ha avuto assieme il 42enne figlio Manuel (portato in questura dalla polizia), che oggi ha trovato la donna senza vita. “Nostro figlio l’ha trovata a terra. - ha continuato Mason - Aveva addosso solo le mutande. Per una come lei, che metteva le calze anche per dormire, è irreale una cosa del genere”

“Abbiamo fatto 30 anni assieme – ha continuato a raccontare Mason –, dopo che avevo avuto una figlia da una precedente unione, ma non ci siamo mai sposati. Andavamo d’accordo, la chiamavo mia moglie anche se non ci eravamo mai uniti in matrimonio. Non abbiamo mai litigato. Lei era originaria di Gruaro, è venuta in Friuli negli anni ’80. Nostro figlio veniva ogni sabato a pranzo e stava con lei fino al pomeriggio, più o meno verso le 16”.