Cadavere di una donna nel garage di un condominio, ipotesi omicidio

Una donna è stata trovata morta oggi, 4 ottobre, sulla rampa di accesso al garage di uno stabile a Rimini. La macabra scoperta è stata fatta da una vicina intorno alle 8.30, in una palazzina in via del Ciclamino al civico 19.

La vittima aveva 79 anni. A quanto si apprende, il marito della donna si trova in Germania mentre il figlio è ricoverato in ospedale da alcuni mesi, a seguito di un grave incidente.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini sono affidate alla polizia. La pista privilegiata è quella dell'omicidio.

