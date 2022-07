Donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio per avvelenamento

La città di Ferrara sotto choc. Una donna è stata trovata priva di vita nel suo appartamento in via Ortigara. Si tratta di una sessantenne. Non sono ancora state rese note le generalità. Gli inquirenti non escludono la pista dell'omicidio per avvelenamento. Il corpo della vittima era in posizione seduta, ormai esanime, in corridoio. Sono stati sentiti familiari e amici. La donna era vedova, con una figlia di 38 anni. Al vaglio la posizione di una persona, portata in caserma. Sul posto ci sono i carabinieri e il pm di turno Lisa Busato.