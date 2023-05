Madre di 4 figli muore a 33 anni dopo un cesareo

Meriem aveva solo 33 anni e aspettava il suo quinto figlio: una femminuccia. Ma la sua vita si è spezzata per sempre in una sala operatoria di Moncalieri (Torino) per le complicazioni avete al sesto mese di gravidanza dopo un cesare d'urgenza. Adesso sulla sua morte indaga la procura: c'è da accertare se i suoi quattro figli "grandi" e la piccola sono stati privati della mamma per colpa di qualcuno.

Questi i fatti secondo quanto ricostruito finora dalla stampa locale. La donna è morta nella notte tra il 25 e il 26 aprile, dopo un cesareo all'ospedale di Moncalieri (Torino). In realtà il calvario della giovane mamma era iniziato una decina di giorni prima. A causa di alcune perdite di liquido amniotico era andata all'ospedale di Chieri e da lì era stata trasferita d'urgenza a Moncalieri. Sembrava che la situazione si stesse normalizzando e invece il 25 aprile, secondo quanto riferiscono i familiari, il marito viene avvisato verso la mezzanotte della necessità di un cesareo d'urgenza. "Nessuno mi ha parlato di condizioni critiche", dice. L'uomo riesce anche a vedere la moglie, che gli chiede dell'acqua. I medici però, secondo quanto riferito, lo allontanano. Ore dopo un medico gli comunica di avere eseguito l'intervento e di essere stato costretto ad asportare l'utero. La donna è in rianimazione e a quel punto viene comunicato il rischio per la vita. Meriem muore un'ora dopo. La bimba fatta nascere prima della tragedia è viva ed è ancora ricoverata.

Il fratello e il marito della donna, un commerciante di Villanova d'Asti, hanno presentato denuncia e adesso saranno gli inquirenti a chiarire cosa è accaduto. "Voglio solo verità e giustizia", dice il marito

Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo e la pm Sara Panelli hanno ipotizzato il reato di omicidio colposo a carico di diversi tra medici e paramedici. È stato disposto il sequestro della salma (sulla quale sarà eseguita l'autopsia) e di tutta la documentazione clinica.