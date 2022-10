Mamma di 25 anni muore durante il parto

Tragedia a Sassari, dove la notte scorsa una ragazza di 25 anni è morta in ospedale mentre dava alla luce la sua bambina. Giovanna Satta, questo il suo nome, era al sesto mese di gravidanza e i medici delle Cliniche San Pietro hanno dovuto sottoporla al parto cesareo per via di complicazioni. La neonata è viva mentre ogni tentativo di salvare la mamma è stato vano. Non è ancora chiaro cosa sia abbia causato il decesso della donna, originaria di Padru. E' stata aperta un'inchiesta per accertare le cause della morte.