Giovane mamma muore in ospedale dopo il parto

Tragedia all'ospedale di Savigliano, in provincia di Cuneo. Una donna è morta dopo aver dato alla luce una bimba lunedì sera. Dopo la nascita della figlia ha avuto una grave emorragia post-parto e, nonostante l'intervento del personale sanitario, è deceduta. La bimba, che pesa poco più di 3 chili è in ottime condizioni di salute. Adesso è stata affidata alle cure dei parenti.

La donna poco più che trentenne, era già mamma di altri tre figli. "La donna - specifica la direzione dell'Asl Cn1 in una nota - è mancata in conseguenza di una gravissima emorragia post-parto, nonostante tutte le manovre di sicurezza e di rianimazione tempestivamente messe in atto dal personale dell'ospedale. Tutti gli accertamenti necessari - concludono dall'Asl - sono in atto da parte della direzione dell'ospedale e del personale del reparto".

