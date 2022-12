Il Papa telefona al marito di Viviana, morta dopo avere partorito due gemelli

La telefonata arriva il giorno di Natale. Nel pomeriggio di ieri, domenica 25 dicembre, Papa Francesco ha voluto esprimere personalmente la sua vicinanza a Giacomo, il marito di Viviana, la donna morta a Brindisi nei giorni scorsi dopo aver dato alla luce due gemelli. Viviana ha avuto delle complicazioni al settimo mese di gravidanza, che le sono state fatali.

A rendere noto il gesto del Pontefice è stato il parroco di Pezze di Greco, don Donato Liuzzi, con un post su Facebook. Lo stesso don Donato aveva segnalato la vicenda al Papa Francesco. "Mi è difficile - scrive il sacerdote - rompere il silenzio, ma lo faccio per dare eco alla intima gioia gustata in questo giorno del Natale del Signore insieme con il nostro carissimo Giacomo Cofano, provato dalla morte della moglie nell’atto di dare la vita a due gemellini. Ho sentito nel cuore l’ardire di bussare al cuore di Papa Francesco per raccontare di Viviana e dei gesti di vicinanza del nostro popolo. Questa mattina il Papa con umiltà disarmante mi ha indirizzato una lettera di vicinanza e nel tardo pomeriggio ha telefonato a Giacomo.

Abbiamo sentito il cuore del Pastore attento e sensibilissimo. Ringraziamo il Signore per questa carezza sulla carne umana ferita che Egli viene a salvare. Ringraziamo la maternità della Chiesa, visibile negli umili gesti del Papa. È un Natale che non dimenticheremo mai!".

Il marito di Viviana nei giorni scorsi, nonostante la tragedia che lo ha colpito, ha voluto ringraziare con una lettera pubblica i medici che hanno seguito la moglie nei giorni prima che il suo cuore smettesse di battere. "Non è giusto - si legge - che due splendidi gemelli non avranno mai la possibilità di conoscere la loro mamma e che una bimba di 6 anni (Emma Maria) non possa più abbracciare la sua stella. Ma dietro tutto questo dolore, dietro tutta questa ingiustizia c'è comunque un aspetto positivo, aver conosciuto tutti voi, di cui non ricordo i nomi ma che per cinque lunghi e speranzosi giorni siete stati gli angeli custodi di mia moglie, della mamma dei miei figli. Aver visto le lacrime nei vostri occhi mi ha fatto capire tutta la vostra umanità e quanto abbiate sudato, studiato per cercare di dare una speranza a Viviana. Ma purtroppo, così come mi avete insegnato, in medicina 2 più 2 non fa mai quattro".