La donna rimasta senza pensione che ora deve dimostrare all'Inps di essere viva

Meri Rovina, una donna di 74 anni di San Giuliano Terme in provincia di Pisa, non riusciva a capire cosa fosse successo quando al telefono con la sua banca per avere informazioni sul ritiro dell'assegno mensile l'impiegata le ha detto la seguente frase: "Le spiego io perché non ha ricevuto la pensione: lei è morta". Per l'Inps la signora risulta morta. E adesso Meri deve dimostrare di essere viva e vegeta, presentando all'istituto di previdenza tutta una serie di documenti e certificati per farsi riconoscere il dovuto. Guai a non farlo: in tal caso l'anziana non percepirà la pensione almeno fino al mese di febbraio.

La donna rimasta senza pensione che ora deve dimostrare di essere viva

"Una situazione grottesca: non basta nemmeno l’autocertificazione, presentarsi di persona con documento d’identità e codice fiscale - racconta la signora al quotidiano La Nazione -. No, serve un certificato di esistenza in vita per il quale ho dovuto pagare la marca da bollo da 16 euro, il tutto per dimostrare che sono ancora viva". Non è chiaro come possa essere accaduta una cosa del genere. Per l'Inps la 74enne sarebbe morta il 20 ottobre scorso, motivo per cui non le è stata accreditata la pensione a dicembre.

Ma né lei né nessun parente è morto in questo periodo. Si tratta forse di un caso di omonimia? "Ma il codice fiscale dovrebbe servire proprio a evitare questo", dice la donna, che ora dovrà presentare all'ente una serie di pratiche per dimostrare che è viva e per farsi accreditare di nuovo la pensione.