Il mistero della donna trovata morta nella casa messa a soqquadro

Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella casa in cui viveva a Siena. Sul caso è stata aperta un'indagine per omicidio. A confermarlo, riferisce l'Ansa, è stato il pm Nicola Marini all'uscita di casa dell'anziana. Gli inquirenti dunque avrebbero pochi dubbi: la vittima sarebbe stata uccisa. Il fatto è avvenuto in un palazzo in largo Sassetta. A dare l'allarme sono stati i vicini della donna dopo aver sentito un forte rumore provenire dalla sua abitazione. I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 20 di martedì: una volta dentro l'appartamento hanno scoperto il cadavere dell'anziana trovando anche l'abitazione messa a soqquadro. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Ora si indaga per dipanare il mistero.