Soffocata da un boccone durante il pranzo di nozze: morta la mamma dello sposo

Un matrimonio si è trasformato in tragedia sabato in provincia di Pescara. La mamma dello sposo è morta soffocata da un boccone di cibo durante il ricevimento nuziale.

La donna aveva 85 anni ed era residente in un paese della Val Pescara. Stava partecipando al pranzo di nozze organizzato dal figlio e dalla nuora in un ristorante di Serramonacesca. Un boccone di prosciutto le è andato di traverso, senza lasciarle scampo. I presenti hanno allertato il 118 e hanno tentato la manovra di Heimlich per liberare le vie aeree ma non è bastato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine.

