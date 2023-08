Il mistero della donna seminuda trovata morta in spiaggia

È mistero fitto sul ritrovamento del cadavere di una giovane donna in spiaggia a Porto Sant'Elpidio, comune in provincia di Fermo, nelle Marche. Il corpo è stato notato sulla battigia nelle prime ore della giornata di ieri, lunedì 28 agosto, da due donne che passeggiavano a riva, all'altezza dell'associazione "Marinai d'Italia". Era seminuda: indossava solo il reggiseno e una maglietta. Insieme, le due donne hanno cercato di tirare la ragazza fuori dall'acqua, ma per lei non c'era più nulla da fare: era già morta da qualche ora. Dopo aver estratto il corpo dell'acqua hanno chiamato la centrale operativa del 118. Oltre ai sanitari e alla polizia, sul luogo del macabro ritrovamento sono intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica.

Si tratterebbe di una donna moldava di 33 anni, arrivata in Italia pochi giorni fa con un visto turistico, per trascorrere le vacanze. Il corpo della ragazza, identificata nel tardo pomeriggio di ieri, non presentava segni evidenti di violenza, ma gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi. Utili all'identificazione sono stati anche il piercing e il tatuaggio rinvenuti sulla salma.

Il cadavere è stato portato all'obitorio di Fermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La ragazza potrebbe essere morta per annegamento, ma gli inquirenti sono chiamati a ricostruire con esattezza la dinamica del decesso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un incidente (malore o overdose), di suicidio oppure di omicidio. Per avere risposte certe saranno necessarie l'ispezione cadaverica e l'autopsia che saranno disposte oggi dalla procura della Repubblica di Fermo, che coordina le indagini.

