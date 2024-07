Donna caduta dalla teleferica: al via i sopralluoghi sull'impianto. C'è un indagato

Al via il primo sopralluogo sulla teleferica alla quale è rimasta agganciata, per poi precipitare nel vuoto per oltre cento metri, la 41enne di Trento Margherita Lega. Gli accertamenti tecnici sono stati affidati dalla procura di Verbania al perito Paolo Pennacchi, docente al Politecnico di Milano. Pennacchi, specializzato in impianti a fune, già consulente durante l'incidente probatorio della funivia del Mottarone. L'esperto avrà 90 giorni per depositare la relazione finale sugli aspetti tecnici ed autorizzativi dell'impianto della Valle Anzasca (provincia di Novara), dove è avvenuto l'incidente mortale.

Indagato l'uomo che ha azionato l'impianto

Al momento l'unico indagato è l'operatore 71enne che ha azionato la teleferica senza accorgersi che in quel momento la donna stava caricando alcuni bagagli. L'uomo avrebbe quindi fatto partire il carrello agganciando Margherita Lega, che è stata trascinata per alcuni metri. Quando non ce l'ha fatta più, la donna ha lasciato la presa, precipitando nel vuoto fino a cadere in un dirupo. Il tutto davanti agli occhi del marito e dei due figli di 5 e 7 anni con i quali stava trascorrendo una vacanza in montagna nella valle piemontese.

Come riferisce la stampa locale, il corpo della donna è stato cremato a Domodossola, dopo il nulla osta alla celebrazione delle esequie da parte della procura. Le ceneri di Margherita saranno deposte nel cimitero di Saviore dell'Adamello, piccolo centro del Bresciano ai piedi del massiccio montuoso situato tra Trentino e Lombardia.