Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue, ipotesi femminicidio

Una donna di 32 anni è stata trovata morta questa mattina (17 gennaio) dentro casa sua a Trento. La donna sarebbe stata ritrovata in una pozza di sangue dal suo ex compagno. Tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri, che indagano, e non è escluso che si tratti di un femminicidio. Sul posto, oltre ai carabinieri, è arrivato il medico legale per determinare la causa del decesso. La donna era riversa sul letto, macchiato di sangue.