Il mistero della donna trovata morta sul water

È mistero, per ora, sulla morte di una donna di 62 anni, di origini campane, a Taranto. Il rinvenimento del cadavere risale alla tarda serata di giovedì 17 agosto, in un appartamento di via Orsini nel quartiere Tamburi. Non sono state ancora accertate le cause del decesso. La donna era seduta sul water in bagno, presentava delle ferite e il corpo era in stato di decomposizione. La morte potrebbe risalire a una decina di giorni fa.

Potrebbe trattarsi di morte naturale, ma alcuni segni assimilabili a ferite hanno indotto gli investigatori a non scartare nessuna ipotesi. Pare che la 62enne non avesse parenti. Viveva da sola nell'appartamento in cui è stato trovato il cadavere. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni vicini di casa, presumibilmente preoccupati perché non la vedevano da diversi giorni.

I vigili del fuoco, dopo la segnalazione, hanno sfondato la porta dell'appartamento e rinvenuto il cadavere. Sul posto è intervenuta anche la polizia, per i rilievi e gli accertamenti avviati per stabilire con esattezza le cause della morte.

