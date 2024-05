Donna morta sulla zipline: "Decesso per traumi e non per malore"

Nessun infarto o qualsiasi altro malore, la donna che il 9 maggio scorso precipitò da una zipline a Bema, in Valtellina, è morta per i traumi riportati nella caduta. Lo spiega il procuratore di Sondrio dopo l'autopsia sul corpo di Ghizlane Moutahir. Cinque gli indagati per omicidio colposo.

L'esame autoptico

La 41enne di origini marocchine, da un paio d'anni residente a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), non sarebbe morta prima di cadere dall'aerofune Fly Emotion, ma solo dopo a causa dell’impatto con il suolo. Secondo il medico legale "è possibile formulare cautamente alcune valutazioni, per la nettezza dei primi risultati macroscopici".

"Sono stati rilevati in sede di esame autoptico - ha aggiunto il procuratore -, segni chiari di decesso conseguente a poli-traumatismi da precipitazione e l'assenza di segni che possano ricondurre ad un malore precedente alla precipitazione che abbia condotto ad un infarto".

Cosa è successo

Dalle testimonianze e dai video girati durante gli istanti più tragici, si vede la 41enne di origine marocchina aggrappata all'imbracatura per non cadere nel vuoto, a una ventina di metri dall'arrivo. Un tentativo purtroppo inutile, la donna è precipitata nel vuoto sotto gli occhi dei nipoti che erano con lei e delle altre persone presenti quel giorno nei pressi della stazione di Bema.

È sull'imbraco e sul suo corretto impiego che le indagini sono ora rivolte. Da verificare se l'imbraco fosse stato infilato correttamente, anche se non è escluso che, per una tragica svista, Ghizlane Moutahir non indossasse tutti i dispositivi di sicurezza necessari, soprattutto nella parte inferiore del suo corpo, sostenuto solamente dalle staffe per i piedi.