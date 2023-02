La donna trovata quasi mummificata nella casa in centro

Nata a New York, nel lontano 1943. Una residenza ufficiale a Parigi, in un palazzo signorile a un chilometro dal museo del Louvre e a due dalla torre Eiffel. Morta a Milano, da sola. Quasi nell'anonimato. È la storia di Evangeline, 79 anni, cittadina americana, il cui cadavere è stato scoperto domenica pomeriggio in un condominio al civico 24 di viale Vittorio Veneto, a metà tra Porta Venezia e Repubblica.

La donna, vedova e pensionata, viveva da un paio di anni sotto la Madonnina, in una casa presa in affitto da una signora di 92 anni. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati proprio i proprietari dell'appartamento, quando hanno notato che la 79enne non pagava l'affitto dalla fine dello scorso anno. Nel weekend, quando la figlia dell'anziana è tornata a Milano - perché vive fuori città -, è andata a controllare e ha fatto la tragica scoperta.

In casa c'era il cadavere di Evangeline, ormai in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato. Stando a quanto appreso da MilanoToday, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e la morte risalirebbe a più o meno un mese prima, con il cadavere che è rimasto per tre, quattro settimane nell'abitazione. La casa era chiusa dall'interno ed era perfettamente in ordine, tutti elementi che fanno escludere il coinvolgimento di altre persone. È verosimile che la vittima sia morta per cause naturali e che nessuno si sia accorto di nulla per giorni.

L'ultima traccia "ufficiale" di Evangeline, che il 30 aprile avrebbe festeggiato gli 80 anni, è uno scontrino con la data di fine dicembre scorso che i carabinieri hanno "rintracciato" nell'appartamento. Qualche giorno dopo potrebbe essersi consumato il dramma. Scoperto, però, soltanto nel pomeriggio del 5 febbraio.