Una donna partorisce tre gemelline: è un caso raro

Tre gemelline appena nate non sanno di aver già scritto un capitolo della letteratura medica. Alice, Amanda e Arianna sono venute al mondo lo scorso 25 aprile nella Clinica Ostetrico-Ginecologica del Policlinico di Chieti. I medici della struttura hanno atteso che la mamma, una 37enne molisana, raggiungesse le 32 settimane di gravidanza. La donna, spiegano i camici bianchi del nosocomio di Chieti, ha portato avanti una gravidanza trigemina monocoriale. "Si tratta di un ovulo che è stato fecondato e subito dopo il concepimento si è diviso in tre sacchi amniotici, ognuno dei quali contiene un bambino, ma che sono sostenuti soltanto da una placenta", spiega Francesco D'Antonio, professore all'Università D'Annunzio e responsabile del Centro di Medicina Prenatale e gravidanze a rischio. "Un caso a dir poco raro, che ha un'incidenza di una su 100mila nascite, gravato da moltissime complicazioni che spesso hanno un esito fatale", precisa D'Antonio.

Mamma e tre figlie stanno bene. "Le bambine stanno bene, pesano circa 1,5 kg ognuna e ora si trovano in Neonatologia perché sono a tutti gli effetti premature, ma le abbiamo fatte nascere per una scelta di tipo elettivo, non appena raggiunto un certo stadio, perché questo tipo di gravidanza quasi mai viene portata a termine, e i bambini sono ad alto rischio di mortalità", ha raccontato il dottore che ha raccontato come questo tipo di gravidanza non venga mai portata a termine.