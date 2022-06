La donna bloccata per strada che picchia il suo aggressore

Un uomo e una donna che litigano ferocemente per strada, lei lo immobilizza, lo colpisce e lo mette in fuga. E' quanto si vede in un video virale sui social. Siamo a Viareggio e le immagini sono quelle, secondo una prima ricostruzione, di uno scippo. O meglio un tentato scippo perché quella che doveva essere la vittima ha reagito e l'aggressore ha avuto la peggio.

Nella clip si vede la coppia sugli Scali d'Azeglio. La donna spinge l'uomo contro il cofano di un'auto parcheggiata. Lui viene raggiunto da calci e pugni fino a quando si "arrende". Il video è stato girato da un passante e stato rilanciato su social e chat.

Tanti i commenti. C'è anche chi si stupisce del fatto che nessuno sia intervenuto. Nei pochi secondi infatti nessuno si avvicina ai due litiganti. L'unico "estraneo" è un uomo che arriva in sella a uno scooter, ma guarda la scena a debita distanza senza alzare un dito.