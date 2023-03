Dice "No" a un rapporto sessuale, lui la massacra di botte e le spacca il naso

Dice "No" all'ex compagno che pretende di consumare un rapporto sessuale, per tutta risposta viene massacrata di botte. Questo l'incubo vissuto da una donna di 42 anni che lunedì sera a Seregno (Monza) è finita in ospedale col setto nasale fratturato e un trauma cranico. L'ex compagno, di 35 anni, è stato arrestato.

Come racconta MonzaToday, la donna aveva accettato di incontrarlo con l'intento di chiarirsi. Lei lo aveva già denunciato per violenze e allontanato, per poi perdonarlo e riallacciare i rapporti nel periodo di Natale. Secondo quanto ricostruito dopo poche settimane però l'uomo aveva iniziato nuovamente ad avere comportamenti violenti e la donna aveva deciso di troncare del tutto i contatti.

Lunedì sera quindi l'ennesimo chiarimento e un piccolo riavvicinamento, ma al rifiuto della donna di consumare un rapporto sessuale l'uomo è andato su tutte le furie. Ha chiuso a chiave la porta di casa ed è scattata l'aggressione. A salvare la donna sono stati i carabinieri, che lei era riuscita a chiamare poco prima che lui le strappasse il telefono. Quando la 42enne ha aperto la porta ai militari, aveva sul volto numerosi segni e tumefazioni da percosse. L'uomo era in camera da letto.

Dagli accertamenti è emerso che aveva numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e falsità materiale nonché guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto ricostruito, nel corso della loro relazione i comportamenti dell’uomo, anche a causa dell'assunzione di cocaina, erano più volte degenerati in atti violenti, vessazioni fisiche e psicologiche. Per l'uomo sono scattate le manette. La donna invece è stata accompagnata in ospedale.