Donna picchiata, arriva in lacrime al gazebo della polizia allestito per il 25 novembre

Vede i gazebi della polizia allestiti per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e chiede aiuto in lacrime. È quanto accaduto verso le 19 a Caserta, dove una donna si è avvicinata in lacrime e con vistosi segni e lividi agli uomini e donne della polizia. Ha raccontato di esser stata aggredita dal compagno e ha cercato un riparo dagli agenti. Immediato l'intervento delle volanti.

Il fatto è avvenuto proprio nel giorno del 25 novembre: la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Proprio per questo la polzia casertana, sostenendo la campagna permanente “Questo non è amore", aveva allestito un gazebo in piazza, con la partecipazione di una "equipe" multidisciplinare composta da personale specializzato della polizia, dei centri antiviolenza e di enti o associazioni presenti sul territorio. Tutto nell'ottica di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità della tutela dei diritti della donna.