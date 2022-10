Poliziotta colpita con un sasso e violentata: aveva appena finito il turno

E' stata colpita con un sasso da un uomo, che poi ha tentato di strangolarla e ha abusato di lei. Vittima dell'orrore una giovane poliziotta, in forza al nucleo Volanti del commissariato di polizia Decumani di Napoli. La donna aveva appena terminato il turno di lavoro, poco dopo la mezzanotte, e stava per riprendere l'auto lasciata in un parcheggio nei pressi del porto. Un uomo di 23 anni, di origine bengalese, è stato arrestato con l'accusa di essere il responsabile di tanta violenza.

La vittima si è rivolta ai colleghi, ha descritto il suo aggressore e ha anche indicato la via di fuga. Gli agenti hanno individuato in via Duomo e arrestato il 23enne - J.M. - che è accusato di tentato omicidio e violenza sessuale. Dagli accertamenti è emerso che ha precedenti di polizia ed è irregolare sul territorio nazionale.