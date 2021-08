Tenta di uccidere la moglie, la figlia lo ferma e la fa scappare

In preda all'ira aveva aggredito la donna tentando di strangolarla: ma era solo l'ultimo episodio di violenza

Ha tentato di strangolare la moglie e solo l'intervento della figlia ha evitato la tragedia: orrore a Messina dove gli agenti di polizia della Squadra mobile ha arrestato un 55enne ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

Al culmine di una lite domestica, l'ennesima, scoppiata per motivi di gelosia si sarebbe sfiorata la tragedia e solo grazie all'intervento della figlia la donna sarebbe riuscita a sottrarsi alla presa dell'uomo. Gli agenti di polizia hanno poi scoperto che il 55enne di origine tunisina, non era nuovo a maltrattamenti sulla donna che sarebbero avvenuti anche in presenza dei figli, tra atteggiamento autoritario, minacce, insulti e violenze.