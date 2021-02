Cade dagli scogli e rischia di annegare: donna salvata da un passante

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante si trovasse a pochi metri dalla riva, una donna ha rischiato l'annegamento dopo essere caduta in acqua dagli scogli. Per fortuna il rapido intervento di un passante ha evitato che una disavventura si tramutasse in tragedia.

Il salvataggio ha avuto luogo sul Lungomare di Napoli, in zona Mergellina: come mostrano le immagini: un giovane passante è intervenuto per soccorrere la giovane donna, immergendosi e riportandola verso gli scogli.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che nel post ha ''incollato'' la richiesta di condivisione: "Salve consigliere, volevo utilizzare la sua pagina per ringraziare pubblicamente i ragazzi che hanno soccorso la signora finita in mare stamattina sugli scogli del lungomare".