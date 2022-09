La donna segregata in una piccola stanza in casa per 22 anni

Ha vissuto per più di 22 anni segregata in una piccola stanza priva di riscaldamento fino a quando, dopo una segnalazione, è stata liberata dai carabinieri. Protagonista della vicenda è una 67enne di Bojano, in provincia di Campobasso, in Molise. Per anni la donna, rimasta vedova e sola, è stata privata di cure mediche e tenuta sequestrata in una piccola stanza di un'abitazione, talvolta con l'ausilio di corde. I suoi aguzzini sarebbero stati il fratello e la cognata. La porta della camera poteva essere chiusa solo dall'esterno.

Ora la donna è stata liberata dai carabinieri, dopo una segnalazione, e si trova in una struttura protetta. Rassicurata del fatto che non avrebbe più fatto ritorno in quell'abitazione e messa a suo agio, ai militari ha raccontato più di vent'anni di privazioni e vessazioni fisiche e psicologiche, dicendo di aver subìto percosse, schiaffi, minacce e la totale privazione della libertà personale.

Le indagini sono state avviate da una segnalazione e hanno fatto luce su un episodio che la procura definisce di "orrore quotidiano". Gli aguzzini della 67enne sarebbero il fratello e la cognata, denunciati alla procura della Repubblica ma non raggiunti da alcuna misura cautelare di privazione della libertà al momento per insussistenza del pericolo di reiterazione. La vittima, liberata venerdì sera e accompagnata alla stazione dei carabinieri, è stata ascoltata da un consulente nominato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Campobasso che segue le indagini circa le condotte delittuose cui dovranno rispondere i coniugi.

La vicenda inizia nel 1995, quando la donna, allora 40enne, rimane vedova e accoglie l'invito del fratello che decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori. Dopo qualche anno di convivenza pacifica, la donna viene costretta a spostarsi in una stanza ricavata di fianco alla legnaia, priva di riscaldamento, accessibile mediante una scala a chiocciola esterna e dotata di un sistema rudimentale di chiusura dall'esterno, con uno spago resistente legato a un chiodo ancorato sul muro, allo scopo di impedirle di uscire in assenza dei coniugi. Questa è la ricostruzione dei militari dell'arma di Bojano, coordinati dal maggiore Edgar Pica, che hanno lavorato al caso alcuni mesi effettuando controlli e acquisendo materiale investigativo prima di procedere, venerdì sera, al blitz per la liberazione della donna.



La donna per anni è stata privata di cure mediche, e solo sporadicamente veniva accompagnata da una parrucchiera, sorvegliata a vista dalla cognata. Non è mai più uscita da sola neanche per andare sulla tomba del defunto marito e non le è stato mai concesso di parlare con nessuno. "La svolta è arrivata grazie a una segnalazione - ha spiegato il maggiore dei carabinieri Edgar Pica -, a dimostrazione della necessità di denunciare sempre e tempestivamente le violenze, ma soprattutto in questo caso, come in tanti altri dormienti, di non voltare la testa, di ascoltare le richieste di aiuto, anche se velate, di vicini di casa, conoscenti o semplici coinquilini e segnalarle ai carabinieri, perché solo vincendo il muro dell'omertà si potrà costruire una società migliore che garantisca a tutti gli stessi diritti e ponga fine alle sopraffazioni".