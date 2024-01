Sequestrata e costretta a prostituirsi: arrestato un 31enne

Lesioni personali aggravate, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione. Con queste accuse i carabinieri di Pomezia, in provincia di Roma, hanno arrestato un 31enne di origini romene che secondo quanto emerso avrebbe prelevato con forza dalla strada una ragazza di 23 anni per poi toglierle il telefono e sequestrarla nella propria abitazione in zona Santa Palomba. Lì l'avrebbe picchiata per intimorirla e scoraggiarne la reazione; dopodiché l'avrebbe costretta a prostituirsi sul lungomare di Ostia, appropriandosi del denaro che guadagnava.

Temendo che le forze dell’ordine potessero scoprirlo, l’uomo si sarebbe poi deciso a liberare la giovane, che a inizio dicembre si è presentata alla stazione dei carabinieri del Divino Amore per denunciare quanto subito. Le indagini degli inquirenti hanno ricostruito con esattezza i contorni della vicenda il 31 enne si trova attualmente nel carcere di Regina Coeli.