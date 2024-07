Lite furiosa in casa: donna accoltella il compagno al volto e scappa

Prima la lite, scoppiata per motivi ancora da accertare, poi la coltellata. Una donna di trent'anni, italiana, è stata arrestata la sera di martedì 2 luglio per aver aggredito il compagno di vent'anni più vecchio sferrandogli una coltellata al volto che, fortunatamente, lo ha colpito soltanto di striscio. È successo a Grugliasco, popoloso comune della città metropolitana di Torino, in un appartamento del centro cittadino, dove la coppia convive da diversi anni.

L'uomo, rimasto sempre cosciente nonostante lo sfregio, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Rivoli, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di due settimane. Ha saputo dare ai carabinieri le indicazioni per ritrovare lei, che nel frattempo era scappata in auto a Settimo Torinese, e ha raccontato di aver subìto più volte vessazioni da parte della donna, a suo dire spesso ubriaca.

I carabinieri l'hanno bloccata mentre era ancora in auto e hanno anche recuperato il coltello insanguinato. Ora deve rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate.