Donna soccorsa in strada da un passante, era sotto choc: "Sono stata violentata in una villa"

Ad avvertire i soccorsi è stato un passante che l'ha vista sotto choc su un marciapiedi di corso Galileo Ferraris, a Torino. La donna, una 30enne italiana di origini bielorusse, avrebbe poi raccontato di essere stata appena violentata da un uomo che l'aveva invitata a casa. Ma andiamo con ordine. A riportare i fatti è il quotidiano La Stampa. Tutto sarebbe iniziato dopo una serata alcolica trascorsa in centro a Torino. Dopo la mezzanotte, la 30enne si è diretta verso piazza Vittorio Veneto per cercare un taxi. Lì però ha incontrato un uomo sui 40 anni, di bella presenza, che l'ha invitata a casa sua. I modi gentili dell'uomo hanno convinto la giovane ad accettare l'invito. Una volta arrivati a casa del 40enne, nell'hinterland torinese, lui l'avrebbe però aggredita e poi violentata.

Secondo il quotidiano torinese, intorno all'una di notte la vittima avrebbe provato a chiamare anche il 112 chiedendo aiuto, ma lui sarebbe riuscito a strapparle via il telefono. Scusandosi con l'operatore del 118: "Mia figlia mi ha preso il telefonino per giocare". Dopo la violenza la 30enne avrebbe chiesto di essere riaccompagnata a Torino dove poi è stata trovata. La versione della donna è ora al vaglio della polizia che sta indagando sulla vicenda. Sul suo corpo non risulterebbero segni di violenza.