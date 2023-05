Chi è la donna che ha sparato a nonna e nipotina nel parcheggio del supermercato

È stata rintracciata la responsabile della sparatoria nel parcheggio del supermercato Lidl di via Cefalù (angolo via Gallarate) a Milano, avvenuta sabato 6 maggio poco dopo le 19. I carabinieri della compagnia di Porta Magenta, che indagavano sul fatto, l'hanno trovata a Cinisello Balsamo. Si tratta di una donna di 65 anni, sinti di Torre Annunziata (Napoli) così come le vittime, che sono rimaste ferite in modo non grave. Sarebbe tutto nato per motivi familiari.

La donna ha ammesso le sue responsabilità, anche se la perquisizione ha dato esito negativo e non è stata quindi trovata l'arma. Lei e le due vittime (una 16enne e una 56enne) sono parenti e tra loro si chiamano "cugine". In realtà, le due ferite sono nonna e nipote. La 65enne è stata denunciata per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da sparo.

La 56enne, ferita a un arto, era stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. I sanitari le hanno dato quindici giorni di prognosi. La 16enne, sfiorata all'anca da un proiettile, era invece stata trasportata al San Carlo. Per lei i giorni di prognosi sono dieci.