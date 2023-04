Va a prendere il treno e viene stuprata in un ascensore della stazione

Stupro alla stazione centrale di Milano. Una donna è stata picchiata e violentata ieri mattina, giovedì, in uno degli ascensori. La vittima è una straniera arrivata dalla Norvegia e in partenza per Parigi. Stava raggiungendo il binario quando è stata bloccata e trascinata in un ascensore, dove sono avvenuti gli abusi.

La donna, sotto choc, ha chiesto aiuto alla polizia ferroviaria. Immediatamente soccorsa, è stata portata in ospedale per le cure del caso gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza. Sono stati visionati i filmati delle telecamere di sicurezza e a distanza di poche ore è stato fermato un uomo di origine straniera, senza fissa dimora. Il fermo è stato disposto dalla pm di Milano Alessia Menegazzo.

Secondo quanto trapela, le telecamere dell'ascensore hanno ripreso tutto: lui che la trascina e poi la colpisce e ne abusa. La donna "ha urlato, si è dimenata, ha cercato di chiedere aiuto, ma nessuno l'ha sentita" aggiunge chi segue da vicino il caso.

L'indagato ha numerosi alias e dunque si sta cercando di accertare la sua precisa identità. È stato fermato ieri sera sempre vicino alla stazione. Aveva addosso gli stessi indumenti ripresi dalle telecamere.

Si tratta del secondo episodio in meno di un mese. All'inizio di aprile una ragazza di 21 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano, su un treno dei pendolari diretto a Treviglio.