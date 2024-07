Mamma si butta dal tetto di un palazzo con il figlio di sei anni: morti entrambi

Duplice tragedia, nella prima mattinata di venerdì a Rimini, con una donna che si è tolta la vita gettandosi nel vuoto tenendo il proprio figlio tra le braccia. Il dramma si è consumato intorno alle 8.30 in via delle Piante e, al momento, la zona è stata transennata dal personale della Questura che mantiene il massimo riserbo sull'accaduto.

Sul posto, oltre agli agenti delle volanti e della squadra mobile, è intervenuto il magistrato di turno. Dai primi riscontri la donna è una 40enne e, il figlio, ha appena 6 anni. La signora avrebbe lasciato alcuni biglietti per spiegare il gesto per poi salire sul tetto del palazzo di 5 piani e lasciarsi cadere. Un volo di oltre 30 metri che non ha lasciato loro scampo e, quando il personale del 118 è accorso in via delle Piante, il medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso di entrambi.