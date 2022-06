Donna trovata morta in casa, il cadavere in una pozza di sangue

Una donna di 65 anni sarebbe stata trovata morta ieri sera nella sua casa di Barchi, piccolo comune delle Marche in provincia di Pesaro Urbino. Il cadavere della vittima, riferisce "Il Resto del Carlino", sarebbe stato trovato in una pozza di sangue sul divano al piano terra, in avanzato stato di decomposizione. Il decesso dunque potrebbe risalire a qualche giorno addietro.

Il compagno della donna, di 80 anni, sarebbe stato trovato in stato confusionale. A lanciare l'allarme è stato un amico del figlio che lui aveva mandato proprio perché da giorni non aveva notizie della mamma. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 i carabinieri e ovviamente il magistrato di turno. Per ora nessuna indiscrezione è trapelata sulle cause che avrebbero provocato la morte della 65enne. Tutte le ipotesi sono aperte. Le indagini sono alle battute iniziali.