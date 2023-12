Donna trovata morta nel baule, indagata la figlia: non aveva soldi per il funerale

È stata iscritta nel registro degli indagati la figlia della 77enne trovata morta in un baule a Mondragone, in provincia di Caserta. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo di inchiesta per occultamento di cadavere, indagando la donna, una 40enne che viveva con la vittima.

A quanto si apprende, la donna, disoccupata, ha raccontato ai carabinieri che la madre aveva avuto oltre un mese fa un incidente domestico: era caduta battendo la testa ed era deceduta. L'autopsia stabilirà la reale causa della morte, dando una precisa direzione alle indagini. La 40enne avrebbe percepito nel frattempo due mensilità della pensione della madre.

Il corpo della 77enne era in un baule in camera da letto, nell'abitazione nel complesso residenziale dei Palazzi Cirio. A trovarlo, in avanzato stato di decomposizione, l'altra figlia, che vive fuori regione, in Abruzzo. Da una prima ricostruzione dei fatti la donna sarebbe tornata a casa poiché, da settimane, non riusciva a mettersi in contatto con la madre.