Donna trovata morta in un baule nella sua camera da letto: la scoperta dei famigliari

Una donna di 77 anni, Concetta Infante, è stata trovata morta all'interno di un baule sigillato nella sua camera da letto. Il decesso risalirebbe a un mese e mezzo fa. A scoprire il cadavere sono stati i famigliari della pensionata. È successo a Mondragone, in provincia di Caserta.

La procura ha aperto un'inchiesta, disponendo il sequestro dell'immobile e del corpo che è stato trasportato all'Istituto di medicina legale di Caserta. La salma della pensionata era in avanzato stato di decomposizione, e si pensa che sia stata sigillata nel baule circa 45 giorni fa. Secondo l'Ansa, la scoperta sarebbe arrivata in seguito a una telefonata al 118. La figlie della donna è stata interrogata per ore dai militari. Non è chiaro ancora se l'anziana sia stata uccisa o sia morta per cause naturali.

