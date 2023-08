Donna trovata morta in casa, l'Sos lanciato dall'amico che la ospitava

È giallo sulla morte di una donna di 40 anni di Fossombrone trovata senza vita giovedì 10 agosto nella casa di un amico a Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino). Ex titolare di un ristorante, la donna era ospite da qualche giorno nell'abitazione di 42enne originario della Puglia. Ed è stato lui a chiamare i soccorsi. Secondo quanto ha riferito, quando si è svegliato ha visto che l'amica non respirava. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale, quelli della compagnia di Fano e gli uomini della Scientifica per i primi rilievi.

Secondo le prime informazioni sul corpo non c'erano ferite o segni di morte violenta. Tra le ipotesi quella di un malore o di un'overdose di farmaci e droga. La procura di Urbino ha disposto l'autopsia.

