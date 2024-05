Donna uccide il marito in casa

Un omicidio è avvenuto nella serata di sabato 4 maggio, verso le 21 e 30, a Bicinicco (Udine). Una donna avrebbe ucciso il marito. Il delitto ha avuto luogo in una palazzina di via Roma, dove si sono subito recati gli investigatori dei carabinieri. Sia la vittima che la presunta autrice del delitto, fermata, sono dei 40enni di nazionalità italiana. Sul posto nella notte sono intervenuti anche gli uomini della scientifica.

Il corpo è stato ritrovato in una stanza all'interno dell'abitazione dello stabile di due piani. Sulla vicenda c'è massimo riserbo da parte degli investigatori, i quali sono al lavoro in queste ore per delineare alcuni dettagli dell'omicidio e le motivazioni dalle quali questo è scaturito.

Al momento non si conoscono altri particolari della vicenda, né le motivazioni all'origine dell'omicidio.