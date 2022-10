Donna uccisa a coltellate in strada: fermato il figlio

Una donna di 69 anni è stata accoltellata a morte nella mattina di oggi, mercoledì 19 ottobre, a Bucchiano, un paesino di 5mila abitanti in provincia di Chieti. I carabinieri e due ambulanze del 118 sono intervenute nel centro storico del paese, in strada Cappellina San Camillo, dove i alcuni cittadini avevano segnalato una scena drammatica: il corpo senza vita della donna riverso in uno dei vicoli. Nonostante i soccorsi degli operatori del 118, la donna è deceduta: sul corpo ci sarebbero i segni di almeno due coltellate.

Le forze dell'ordine stanno indagando all'interno dell'ambito familiare della donna e, secondo quanto riporta ChietiToday, i carabinieri avrebbero già fermato il figlio, un uomo di 50 anni ritenuto il responsabile del delitto