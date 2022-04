Uccisa e poi mutilata: le foto dei vestiti che indossava la donna trovata nel Po

Sarebbe stata uccisa, probabilmente con un’arma da taglio, poi mutilata e infine gettata nelle acque del Po. Emergono nuovi dettagli dagli accertamenti sul cadavere ritrovato lo scorso 4 aprile nei pressi di Occhiobello, provincia di Rovigo. Il corpo sarebbe quello di una donna di carnagione bianca, di età compresa tra i 25 e i 30 anni. La giovane sarebbe morta al massimo 20 giorni prima del suo ritrovamento.

A notare il cadavere, nove giorni fa, è stato un dipendente dell'Agenzia interregionale per il Po. Il corpo era rannicchiato in posizione fetale e mutilato della testa e di parte degli arti. Sul corpo sarebbero poi state rinvenute delle ferite. Il killer avrebbe sezionato il cadavere solo dopo aver commesso il delitto, forse nel tentativo di renderne difficile l’identificazione. E in effetti gli inquirenti non sono ancora riusciti a dare un nome alla donna uccisa: dall’analisi del Dna al momento non sono arrivate indicazioni utili alle indagini. Intanto, come riportano i quotidiani locali, i carabinieri di Rovigo, hanno diffuso alcune foto dei vestiti indossati dalla vittima nella speranza che qualcuno possa riconoscerla.

Le indagini

Il cadavere era stato trovato all'interno di un borsone adagiato tra l'acqua bassa e l'argine. Le indagini sono complicate dal fatto che non è stato possibile circoscrivere una zona di interesse precisa dal momento che il cadavere è stato probabilmente gettato altrove rispetto al punto in cui è stato rinvenuto. Una delle ipotesi, ancora tutta da verificare, è che non sia stata fatta una denuncia di scomparsa, un elemento che lascerebbe presuppore che la vittima fosse una persona senza legami, almeno nel nostro Paese. Ma al momento sul "mistero del Po" sappiamo ancora molto poco.