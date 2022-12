Donna muore sbranata dai suoi cani

Per cause ancora in corso di accertamento, una donna sui 50 anni è stata aggredita e sbranata da due cani di razza rottweiler in una abitazione di Modena. Secondo una prima sommaria ricostruzione della polizia locale, i due animali erano di proprietà della stessa signora. A trovarla in gravissime condizioni nel giardino dell'abitazione sono stati i parenti della vittima, una volta rientrati a casa.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Ma le condizioni della donna sono apparse subito critiche. Trasportata in codice rosso all’ospedale, è deceduta prima di raggiungere l’ospedale. I cani sono di razza rottweiler ma ancora non sono chiare le cause che li hanno spinti ad attaccare la donna. Gli accertamenti sono tutt’ora in corso da parte della polizia locale. Sul posto anche i carabinieri.