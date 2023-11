Uccide la madre e chiama la polizia: "Venite, l'ho strangolata"

Strangolata a mani nude. Una donna di 54 anni è stata uccisa così oggi, 14 novembre, nella sua casa di Capodrise (Caserta). A toglierle la vita sarebbe stato il figlio 29enne. Lui stesso, secondo quanto ricostruito, ha allertato la polizia. Parole chiare: "Venite a casa, ho strangolato mia madre".

Nell'appartamento di via Santa Maria degli Angeli, al confine con Marcianise, sono intervenuti i medici del 118 ma non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso.

Tra madre e figlio ci sarebbe stata un lite poi sfociata nel delitto. Il 29enne avrebbe problemi di droga e di carattere psichiatrico. Non ha opposto resistenza al momento in cui gli agenti lo hanno portato via e messo in stato di fermo.

