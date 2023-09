Uccisa in strada a colpi di pistola mentre torna a casa dal lavoro

Uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze) una donna di 35 anni, mamma di due figli. Vefa Klodiana di origini albanesi, con regolare permesso di soggiorno, stava tornando a casa dal lavoro quando è avvenuta la tragedia. Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe atteso la donna in strada, poi forse dopo una lite avrebbe tirato fuori una pistola sparandole alla testa.

A dare l'allarme alcuni abitanti della zona dopo aver sentito l'esplosione di un colpo di arma da fuoco. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri stanno cercando il marito della donna, non più convivente, al momento irreperibile. Numerosi posti di blocco sono stati attivati dai carabinieri lungo le possibili vie di fuga. Le indagini sono solo all'inizio ma tra le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un caso di femminicidio.

