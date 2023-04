"Ha ucciso la moglie con un potente anestetico", medico arrestato

Per uccidere la moglie le avrebbe somministrato, volontariamente, dosi letali di medicinali tra cui un potente anestetico usato in ambito ospedaliero. Con questa accusa i carabinieri di Bologna hanno arrestato un medico bolognese di 64 anni. È indagato per l'omicidio della moglie, il 31 ottobre 2021. Risponde anche per i reati di peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi.

Il medico, come riporta l'agenzia Ansa - si chiama Giampaolo Amato, specializzato in oftalmologia e medicina dello sport e già medico sociale della Virtus Pallacanestro, dal 2013 al 2020. La moglie, anche lei medico, si chiamava Isabella Linsalata ed era specialista in ginecologia e ostetricia.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura ed emesso dal gip, è stato eseguito sabato scorso. Il 31 ottobre di due anni fa era stato proprio l'indagato a chiamare i soccorsi chiedendo aiuto per la moglie, 62 anni, e dicendo di averla trovata in casa svenuta.

Gli accertamenti medico-legali e le indagini hanno permesso di chiarire le cause della morte e di ricondurle alla somministrazione dolosa di due farmaci: una benzodiazepina e un anestetico. Per l'accusa sarebbe stato il marito a somministrarli. Inoltre, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, la donna sarebbe stata oggetto già in passato di altre somministrazioni di benzodiazepina a sua insaputa, che le avevano causato diversi episodi di malessere e narcolessia.