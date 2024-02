Donna uccisa a coltellate in strada, il marito chiama il 112 e si costituisce

Un nuovo femminicidio. Una donna è morta dopo essere stata accoltellata a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Ad aggredire la vittima, Maria Batista Ferreira, sarebbe stato il marito, Vittorio Pescaglini, di 57 anni, che avrebbe raggiunto la donna in auto, per poi scendere dal mezzo e colpirla a morte. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Il fatto sarebbe avvenuto in strada, lungo un viale che conduce alla stazione ferroviaria, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima aveva origini brasiliane e in base alle prime informazioni trapelate i due si stavano separando. L'uomo, residente a Fabbriche di Vallico, avrebbe chiamato spontaneamente i militari per consegnarsi. Prima di telefonare al 112 avrebbe scritto a un amico: "Ho fatto una cazzata". Secondo i quotidiani locali, nei giorni precedenti la donna era stata minacciata.