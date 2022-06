Donna trovata morta in un torrente: è omicidio

Nella notte tra sabato e domenica vicino al greto del torrente Parmignola, a Marinella di Sarzana, dove la Liguria è quasi Toscana, è stato trovato il cadavere di una donna dell'apparente età compresa fra i 30 e 40 anni, di origine straniera, con segni di soffocamento. Si ipotizza che sia stata uccisa. I carabinieri di La Spezia, diretti dal colonnello Andrea Fabi, insieme alla compagnia di Sarzana, coordinati dal pm di turno, indagano per omicidio. La vittima è in corso di identificazione ma, stando ai primi accertamenti, viveva in provincia di Massa Carrara. La prima ipotesi è che la vittima fosse una prostituta. Non ci sono fermati.

La donna potrebbe essere una cittadina dell'est europeo ma l'identificazione è ancora in corso. Accanto al cadavere infatti non è stata trovata borsetta né documenti o oggetti personali. Gli investigatori non escludono che la donna sia stata ferita mortalmente in un altro luogo: nonostante la grande quantità di sangue infatti non sarebbero stati trovati, per il momento, bossoli di pistola o fucile. Sarà comunque l'autopsia a chiarire definitivamente le cause della morte.