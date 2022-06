Uccide la moglie a colpi di mattarello davanti al figlio di 6 mesi: arrestato

Ancora un femminicidio, stavolta a Bellariva, quartiere nella zona marina di Rimini. Nella mattina di oggi, sabato 25 giugno, il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in un appartamento di via Rastelli. Secondo una prima ricostruzione la donna, una 33enne di Roma, sarebbe stata uccisa dal compagno di 47 anni, trovato in casa e arrestato con l'accusa di omicidio. Il terribile delitto sarebbe avvenuto mentre in casa era presente il figlio della coppia, di soli sei mesi: il cadavere della 33enne era in camera da letto, mentre il bimbo si trovava in sala da pranzo.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla strazianti. Hanno quindi bussato al campanello finché l'uomo ha aperto. La polizia ha inoltre trovato in casa un bimbo di sei mesi che sta bene ed è stato preso in custodia. I sanitari del 118 accorsi in via Rastelli non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della donna, originaria di Roma. Sul posto anche la Scientifica, oltre agli agenti della squadra mobile della polizia e il magistrato di turno. Si indaga per chiarire anche quale sia stata l'arma del delitto: si sospetta che il 47enne abbia usato un mattarello.