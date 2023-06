Ragazza uccisa a coltellate: il cadavere trovato in un carrello della spesa

Orrore nel quartiere di Primavalle, a Roma. Il cadavere di una giovane donna è stato rinvenuto all'interno di un carrello della spesa, avvolto in un sacco della spazzatura in via Stefano Borgia, vicino ai cassonetti dell'immondizia. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di una minorenne, le cui generalità non sono state ancora rese note. Sul corpo, secondo le prime informazioni riportate da RomaToday, ci sarebbero i segni di diverse coltellate.

Roma, donna uccisa a coltellate

L'allarme è scattato dopo le 15 di oggi, mercoledì 28 giugno, quando al numero unico per le emergenze sono giunte numerose chiamate di residenti, insospettiti per la presenza di un carrello della spesa dal quale fuoriusciva del sangue. Altri invece segnalavano numerose macchie di sangue fuori da un portone. Giunti sul posto, gli agenti hanno fatto la tragica scoperta. Dopo il rinvenimento del cadavere è scattata la caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di RomaToday, si tratterebbe di un coetaneo della vittima, che sarebbe già stato fermato e portato in commissariato. Dalla Questura però non arrivano conferme sul fermo. Sul posto anche la scientifica per repertare le tracce. Si cerca anche l'arma del delitto.

Il precedente

Il rinvenimento di un cadavere, probabilmente di una donna, in un cassonetto di Primavalle riporta la memoria a Ferragosto di sei anni fa, quando in un contenitore Ama in via Maresciallo Pilsudsky, ai Parioli, vennero trovate le gambe di Nicoletta Diotallevi legate con del nastro da pacchi. A uccidere la donna e a liberarsi del corpo a pezzi era stato il fratello 62enne con il quale viveva.

+notizia in aggiornamento+

