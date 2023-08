Massacrata di botte al parco, l'aggressore era ospite dei centri per senzatetto e aveva già aggredito

Era un clochard ma non viveva proprio per strada girava per i vari centri di accoglienza per i senzatetto dove trovava sempre un letto e dove lo conoscevano bene. È quanto emerge dalla prime indagini dei carabinieri della provincia di Trento sul conto del 40enne che ieri sera ha massacrato di botte una donna di 60 anni fino a ucciderla, dopo averla aggredita di notte in un parco di Rovereto.

Il precedente e l’arresto in flagranza

Non solo perché il presunto assassino della donna, attualmente agli arresti con l’accusa di omicidio, aveva già dato segni di squilibrio quando, circa un anno fa, aveva aggredito dei passanti e poi anche i carabinieri di Rovereto intervenuti sul posto. Secondo quanto ricostruito da carabinieri e procura, l'aggressore, 40 anni, di origini straniere, ha aggredito la donna mentre questa stava attraversando il parco Nikolajewka per andare ad assistere la madre.

Tuttavia gli investigatori non sono ancora convintissimi che, alla base dell’omicidio, ci sia stato un tentativo di stupro e sull’eventuale natura del delitto le indagini sono ancora in corso e sono nelle mani del pm di turno Fabrizio De Angelis. Intanto l’uomo è in arresto per omicidio volontario. I carabinieri trentini lo hanno arrestato poco dopo la chiamata al 112, dopo averlo ritrovato a poche centinaia di metri dal luogo del delitto, dopo aver tentato una breve fuga e mentre sperava di nascondersi dalle forze dell’ordine.

A dare l'allarme alcuni residenti del condominio Europa, che si affaccia sul parco a poche decine di metri dal centro di Rovereto, attirati dalle urla della vittima. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo si era già dileguato ma ora si trova in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

Continua a leggere su Today.it...