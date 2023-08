Donna uccisa a Rovereto: bufera sulla pm dopo le frasi sul fisico del killer (e non solo)

Il Consiglio superiore della magistratura aprirà un’indagine sulla procuratrice di Rovereto Viviana Del Tedesco per “capire come sono state condotte le indagini” su due femminicidi di Rovereto, quello di Iris Setti e quello di Mara Fait. A scatenare il putiferio alcune frasi pronunciate dal pm e giudicate "inopportune" su Chukwuka Nweke, il nigeriano 41enne senza fissa dimora che il 5 agosto scorso uccise a botte in un parco Iris Setti.

La Del Tedesco in un’intervista a La Verità ha detto che non c’erano motivi per espellere Chukwuka Nweke, nonostante avesse a suo carico un arresto per droga e avesse aggredito un ciclista e due carabinieri. "A me non risultano tutti questi reati" ha dichiarato, specificando che "il più grave, che poi è l’unico, è la resistenza a pubblico ufficiale".

"È un uomo che è fisicamente spettacolare. Quello lì doveva andare alle Olimpiadi" e poi "aveva una puntualità nel firmare che se gli studenti di oggi fossero così puntuali a scuola saremmo a cavallo". Ma non è tutto, ha sostenuto anche che le sorelle, quelle che più volte hanno denunciato la pericolosità dell’uomo alle forze dell’ordine, avrebbero dovuto prendersi cura di Nweke. Sull’arresto per droga del nigeriano ha dichiarato: "Che poi la droga, quella roba lì, bisogna vedere... è vero, non è vero... arrestato in flagranza con 56 dosi la responsabilità...bisogna vedere...se si va in Olanda non è nemmeno considerato reato, io non so... dai manager ai bancari, tutti...".

Salvini: "Frasi scioccanti e imbarazzanti". Gasparri: "Va radiata"

Le parole della procuratrice su Nweke sono state definite "scioccanti e imbarazzanti" dal vicepremier Matteo Salvini. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, chiede che venga subito sospesa e poi cacciata, "anche perché non vedo smentite alle parole inquietanti che ha pronunciato". "Questa persona, che rilascia queste dichiarazioni contro la verità, la logica e la legge, va cacciata oggi stesso dalla Magistratura. Ho presentato una interrogazione urgente al ministro Nordio perché nell’ambito delle sue competenze agisca con urgenza".

Il presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, in rappresentanza della giunta distrettuale dell'Associazione nazionale magistrato del Trentino Alto Adige, è intervenuta "per esprimere, in maniera pacata ma ferma, la propria presa di distanze dalle dichiarazioni rese dalla dottoressa Del Tedesco, che trova discutibili e inopportune sia nel contenuto sia nel tenore delle espressioni adoperate. Ci auguriamo che al più presto arrivi una smentita da parte della collega".

Del Tedesco sotto la lente anche per il caso Mara Fait

L’avvocata trentina e membro laico del Csm Claudia Eccher ed Isabella Bertolini hanno chiesto di aprire una pratica sulla procuratrice anche in merito all’omicidio della 63enne Mara Fait, la donna uccisa a Noriglio il 28 luglio scorso dal vicino a colpi d’accetta. Nonostante avesse segnalato l’uomo in più occasioni, le era stato negato il codice rosso. La pm ha archiviato la richiesta in 7 giorni con questa motivazione: "Che le persone non vadano d’accordo è un discorso, che poi si arrivi a un omicidio è un altro".

