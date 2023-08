Picchia la compagna ucraina e tenta di incendiarle casa: "Ha ragione Putin"

Insultata e maltrattata per le sue origini. Una donna ucraina, vessata dal compagno, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri e l'uomo è stato arrestato. Secondo quanto emerso, covava sentimenti di odio nei confronti della popolazione ucraina. In più occasioni, infatti, non aveva nascosto di essere favorevole all'invasione russa.

Tra i due le liti sarebbero state all'ordine del giorno anche se la donna non lo aveva mai denunciato. Fino all'ultima aggressione. Quando l'uomo l'ha colpita con una bottiglia di vetro, le ha puntato contro un bastone di legno e ha tentato di incendiare casa, dando fuoco ad alcuni abiti, lei è scappata e ha chiesto aiuto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri. L'uomo, 69enne di San Giuseppe Vesuviano, è stato arrestato ed è in carcere in attesa di giudizio.

